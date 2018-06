Une marque montréalaise a eu la bonne idée de concevoir un sac spécifiquement destiné à faciliter les déplacements en Bixi. De style fourre-tout, la dernière création de Woolfell permet de maximiser l’espace du support tout en étant facile à fixer.

«Notre désir était de faire un sac pouvant contenir un maximum de choses et comprenant un système d’attaches simple et facile à utiliser pour sécuriser le sac sur le vélo, expliquent les créateurs de la marque par communiqué. Nous avons utilisé les attributs du vélo Bixi pour que ce sac soit une valeur ajoutée au design existant.»

Eux-mêmes utilisateurs de vélos en libre-service, Laurence Girouard et Marko Joncas caressaient le projet depuis 2015. Le sac qui vient d’être lancé, fabriqué à Montréal à partir de canevas de coton résistant à l’eau et équipé d’une double de nylon hydrofuge, a finalement été testé à la fin de l’hiver 2017. Pour le moment, un seul modèle est offert en noir, en gris ou en marine et cuir noir (180$). Chez Woolfell, on assure aussi que d’autres modèles «suivront sous peu».

Note aux grands voyageurs: on peut aussi fixer le sac Bixi aux vélos urbains de New York, de Londres et de Toronto.