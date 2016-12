MONTRÉAL — Custio Clayton doit finalement renoncer à affronter Lanardo Tyner lors du gala que présentera Groupe Yvon Michel au Casino du Lac-Leamy, le 23 décembre.

Clayton (10-0, 8 K.-O.) et Tyner (30-10-2, 19 K.-O.) devaient s’affronter pour le titre vacant NABA des mi-moyens.

Mais Tyner est sous le coup d’une suspension imposée par une commission athlétique amérindienne aux États-Unis et GYM n’a pas été en mesure d’obtenir la confirmation que le pugiliste de 41 ans a purgé cette sanction, pas plus que le promoteur n’a été en mesure de mettre la main sur les papiers nécessaires pour que l’Américain obtienne son permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

C’est donc partie remise pour Clayton, qui devait assurer la demi-finale du gala mettant en vedette Artur Beterbiev (10-0, 10 K.-O.) et Isidro Ranoni Pietro (26-1-3, 22 K.-O.) pour le titre NABA des mi-lourds détenus par le montréalais d’origine russe. Le duel face à Tyner a été tentativement repoussé au 24 février, sur la carte du choc entre Eleider Alvarez et Lucian Bute, au Centre Vidéotron.

C’est le super coq Vislan Dalkhaev (8-0, 2 K.-O.) qui remplacera Clayton en demi-finale. Il fera face au Mexicain Salvador Hernandez (14-4, 5 K.-O.) dans un combat de huit rounds.

Danyk Bertrand Croteau, Louisbert Altidor, Vanessa Lepage Joanisse ainsi que Roodsy Vincent seront également en action. Les premiers coups seront échangés à compter de 19h.