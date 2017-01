TORONTO — Kyle Lowry a inscrit 16 de ses 33 points au quatrième quart pour propulser les Raptors de Toronto vers un gain de 101-93 aux dépens du Jazz de Utah, jeudi.

DeMar DeRozan a ajouté 23 points pour les Raptors (24-11), qui n’ont pas eu les devants avant les trois dernières minutes de la rencontre. Jonas Valanciunas a terminé la partie avec 18 points et 13 rebonds tandis que Terrence Ross a amassé 12 points.

Shelvin Mack a marqué 17 points alors que Gordon Hayward en a obtenu 16 pour le Jazz (22-15).

Il s’agissait du premier match des Raptors au Air Canada Centre depuis leur voyage de six parties contre des équipes de l’Association Ouest. Ils ont montré une fiche de 3-3 et ils ont subi un revers de 110-82 contre les Spurs de San Antonio, mardi.

Les hommes de Dwane Casey ont connu un lent départ et le Jazz en a profité pour se donner une avance de 11 points à la mi-temps. Du jeu un peu plus inspiré au troisième quart a permis aux Raptors de s’approcher à 73-71 avec 12 minutes à jouer et Lowry a procuré à sa troupe sa première avance de la rencontre quand il a réussi un panier de deux points à 3:28 du quatrième quart. Les locaux menaient alors 89-88.

Lowry en a rajouté quelques instants plus tard en réussissant un lancer de trois points qui a aidé les Raptors à respirer un peu mieux avant de finalement se sauver avec la victoire.

Patrick Patterson a raté un troisième match de suite pour les Raptors, lui qui est toujours incommodé par une blessure au genou gauche.

Les Raptors ne resteront pas à domicile bien longtemps. Ils prendront la route de Chicago pour y affronter les Bulls, samedi.