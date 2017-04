Portés disparus depuis plus de trois semaines, les jeunes frères Jean Michael et Jean Gabriel Israël, âgés respectivement de 15 et 13 ans, ont été retrouvés sains et saufs cette nuit dans une résidence de Laval.

C’est un appel anonyme reçu à minuit trente, le 15 avril, signalant la présence des jeunes dans une résidence de Laval qui a permis de les retrouver.

«Les jeunes hommes nous ont confirmé que ce n’était pas un enlèvement, mais bien une fugue. Ils sont en bonne santé et de retour à leur foyer respectif», a expliqué l’agente Évelyne Boudreau, porte-parole du Service de police de Laval.

Les demi-frères de même père, qui ont été reconduits dans leur foyer respectif, seront rencontrés au cours de la journée par les enquêteurs au dossier.

Idem pour la ou les personnes qui se trouvai(en)t à l’intérieur de la résidence pour laquelle ou lesquelles les forces de l’ordre se font avares de commentaires. La police confirme toutefois qu’elle n’a procédé à aucune accusation ni arrestation.

Rappelons que pour faire avancer l’enquête, un poste de commandement avait été installé le 5 avril face à l’école secondaire que fréquentaient les frangins jusqu’à ce qu’ils prennent la clé des champs, le jeudi 23 mars en fin d’après-midi.