Les douze trains Azur, qui étaient en service dans le réseau du métro, ont été retirés dans les garages de la Société de transport de Montréal (STM) le temps que l’enquête en cours fasse la lumière sur les causes de la longue panne survenue sur la ligne orange ce week-end.

À 14h50, samedi, une pièce brisée d’un train Azur – un frotteur qui fait partie du système d’électrification – a endommagé la signalisation à la station Du Collège. Le service a alors été arrêté entre les stations Lionel-Groulx et Côte-Vertu. Une trentaine d’employés de la STM ont été mobilisés pour réparer les équipements du métro. Vers 20h, la panne a été circonscrite entre les stations Plamondon et Côte-Vertu et ce, jusqu’à la fin de la journée.

Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a indiqué que les causes de l’incident sont inconnues et qu’une enquête est en cours pour déterminer la cause. Des caméras seront pour ce faire installées sous les trains.

Même si les trains Azur sont retirés, ce ne sont pas nécessairement eux qui sont à l’origine des dommages puisqu’un train MR-73 a aussi été mis à mal.

L’enquête sera complétée rapidement, a assuré M. Tremblay.