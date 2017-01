Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) appelle les victimes potentielles de deux proxénètes à se manifester.

Les deux individus sont Jeff Bonhomme, 28 ans, et Gabrielle Lemire, 27 ans. Ceux-ci ont été arrêtés le 11 janvier dans un logement du centre-ville où ils avaient séquestré une adolescente recrutée à l’âge de 17 ans.

«Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’ils auraient pu faire d’autres victimes», a fait savoir le SPVM par communiqué.

Les deux prévenus ont été accusés de proxénétisme, de traite de personne et de publicité de services sexuels le 12 janvier en Cour du Québec.

Jeff Bonhomme mesure 1,69m (5pi 7po) et pèse 68kg (150lb). Il a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns. Gabrielle Lemire mesure 1,55m (5pi 1po) et pèse 59kg (130lb). Elle a les cheveux noirs tressés et les yeux bruns.

Le SPVM invite les victimes potentielles – ou quiconque connaissant une victime potentielle – à se présenter dans un poste de quartier ou à composer le 9-1-1.