Denis Coderre souhaite que TransCanada retire «ses billes dans Énergie Est» après l’annonce du président des États-Unis Donald Trump qui prévoit de relancer le projet Keystone XL.

«Ce serait une belle occasion de tirer la plogue sur ce projet», a annoncé le maire Denis Coderre lors du Comité exécutif de la Ville ce mercredi qui demande à TransCanada de mettre fin à ce projet.

«Je ne vois pas la pertinence. De toute façon, les municipalités, on est contre ce projet-là. Des millions et des millions de barils de pétrole vont passer soit par Keystone ou du côté de l’Ouest canadien. On pourrait sauver de l’argent», clame le maire de Montréal.

Donald Trump a signé un document mardi ouvrant la voie à la construction de l’oléoduc Keystone XL, chargé de transporter du pétrole de l’Alberta jusqu’aux raffineries situées dans le sud des États-Unis.

Une initiative approuvée par Justin Trudeau. «J’ai souligné que oui, je suis en faveur de ce projet (Keystone XL), qui va amener de bons emplois pour les Albertains, de la croissance économique», a expliqué mardi le premier ministre canadien.

Le projet Énergie Est prévoit quant à lui la construction d’un pipeline qui traverserait le Canada d’ouest en est sur 4500 km. Cet oléoduc pourrait transporter 1,1 million de barils de pétrole et de bitume par jour. Aux dernières estimations, la facture s’élèveraient à 15,7G$.