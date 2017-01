Le maire Denis Coderre veut inscrire le mont Royal sur la liste des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

«On va demander que le mont Royal soit au patrimoine mondial de l’UNESCO», a déclaré Denis Coderre lors du comité exécutif mercredi, tout en appuyant également la candidature de l’île d’Anticosti, réclamée le 17 janvier. «On va envoyer une lettre d’appui en ce sens», promet le maire de Montréal.

Pour ce faire, Denis Coderre compte convaincre le gouvernement de Philippe Couillard «pour qu’on puisse faire les revendications auprès du gouvernement canadien», seule administration habilitée à entreprendre des démarches auprès de l’UNESCO.

À ce jour, 1052 biens répartis dans 165 pays sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Canada en compte 18, dont le Canal Rideau et l’arrondissement historique du Vieux-Québec.

1906 La date d’ouverture du belvédère qui offre une panoramique sur le sud de Montréal.



Pour figurer sur cette liste, «les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle» et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection tels «représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain», «représenter des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelle» ou encore «contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique».

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 27 janvier auprès d’Ottawa qui examinera ensuite toutes les propositions avant de les soumettre à l’UNESCO.

Le Mistaken Point (Terre-Neuve et Labrador), inscrit le juillet 2016, est le plus récent site canadien admis au patrimoine mondial.

