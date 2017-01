Après l’acte terroriste qui a touché le Centre culturel islamique de Québec dimanche soir, le maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé avoir renforcé la sécurité sur le territoire montréalais.

«Je suis en contact avec notre directeur de police. Nous avons augmenté notre surveillance sur le terrain à tous les niveaux», a indiqué sur les réseaux sociaux M. Coderre, actuellement en Europe.

Directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet a confirmé une «visibilité augmentée dans des endroits spécifiques». M. Pichet a expliqué être «en lien avec la communauté musulmane» et prévoit une rencontre avec «les leaders» lundi matin.

Le maire de Montréal, en France depuis cette fin de semaine pour rencontrer ses homologues de Lyon et de Nice, «demande aux Montréalais de rester calme et de démontrer comme il se doit notre soif de tolérance et de respect envers tous».

Dans un communiqué envoyé aux médias, Denis Coderre a dit «condamner sans aucune nuance cette attaque et ces gestes d’une violence insensée.»

Alors qu’il devait se rendre ce lundi à Berlin pour se recueillir notamment sur les lieux de l’attaque terroriste qui avait frappé la ville allemande le 19 décembre dernier, M. Coderre a précisé être «en route» vers Montréal.

Les drapeaux seront mis en berne à l’hôtel de ville de Montréal, «en signe de respect et de soutien».

Je viens de parler à Regis. Je condamne ces gestes insensés. Mes pensées et prières avec les victimes En route vers Mtl. — DenisCoderre (@DenisCoderre) January 30, 2017

Visibilité augmentée dans endroits spécifiques. Sommes en lien avec communauté musulmane et rencontre avec les leaders dès demain matin — Philippe Pichet SPVM (@Dir_Pichet) January 30, 2017

Je suis en contact avec notre directeur de police. Nous avons augmenté notre surveillance sur le terrain à tous les niveaux. — DenisCoderre (@DenisCoderre) January 30, 2017