À la suite de l’attentat terroriste dans une mosquée de Sainte-Foy, dimanche soir, le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Patrick Lalonde, a indiqué que le SPVM a «rapidement communiqué avec les leaders de la communauté musulmane à Montréal pour leur offrir leur soutien et répondre à leurs questions».

Les quarts de travail de l’équipe de nuit on été prolongés «pour avoir une plus grande présence sur les lieux de prière, a ajouté M. Lalonde en conférence de presse à Québec. Nous suivons la situation de près pour adapter notre stratégie en conséquence.»

À Montréal-Nord, le commandant Jonathan Martel et son équipe du poste de quartier 39, a fait le tour des cinq mosquées de l’arrondissement depuis le début de la matinée et la première prière du jour, peu avant 6h. Une visite auprès des écoles, garderies, restaurants et organismes communautaires fréquentés par de nombreux membres de la communauté musulmane est également en cours.

«Il y a beaucoup d’interrogations, de méfiance, d’inquiétude pour l’avenir. On veut rassurer la communauté, dire que l’on est présent», explique M. Martel, assurant qu’un plan de visibilité est mis sur pied.

Durant la soirée du 12 novembre, la mosquée Noor Al Islam, située au 10 395 avenue Pelletier, à Montréal-Nord avait été la cible d’une tentative d’incendie. «Depuis nos débuts à Montréal-Nord dans les années 1980, nous n’avions jamais eu le moindre problème. Quelle est leur idée? On se pose des questions, ça nous préoccupe. On aimerait comprendre», avait indiqué Abdelaziz Rzik, président de l’Association musulmane de Montréal-Nord (AMMN).