La Régie des installations olympiques (RIO) présentera jeudi le concept retenu pour la rénovation de la place des Vainqueurs, au pied du Biodôme.

Les architectes de la firme Cardin Ramirez Julien, à qui on doit déjà la conception du Planétarium, ont opté pour un design épuré et des anneaux lumineux observables de nuit du sommet de la tour du stade. De nouvelles plaques commémoratives seront installées. On y trouvera, en plus des noms des vainqueurs, ceux des athlètes et des accompagnateurs ayant participé au Jeux olympiques (JO) de 1976.

«La place restaurée deviendra un nouveau point d’attraction pour les 1,2 million de visiteurs qui fréquentent l’endroit chaque année, en plus des employés de Desjardins qui seront aux premières loges pour admirer son illumination le soir venu», a indiqué le président-directeur général de la RIO, Michel Labrecque.

Une note commémorative évoquera aussi le boycott des pays africains. À l’époque, une trentaine de pays de ce continent avaient refusé de participer aux épreuves pour dénoncer le fait que la Nouvelle-Zélande n’ait pas été exclue des JO après avoir pourtant brisé l’embargo international en jouant un match de rugby contre l’Afrique-du-Sud, en plein apartheid.

Les travaux, qui s’élèvent à 1,4M$, débutent ce printemps et seront terminés à l’automne.