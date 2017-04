Au cours de la dernière année, la Société de transport de Montréal (STM) a retrouvé en partie les usagers de ses bus et du métro qu’elle avait perdu en 2015. Son achalandage était en hausse en 2016, mais il n’a pas atteint le sommet enregistré en 2014.

Dans son rapport annuel, qui a été rendu public jeudi, il est rapporté que l’achalandage, qui avait reculé de 0,9% en 2015, a grimpé de 0,7% en 2016. Pas moins de 416,2 millions de déplacements ont été recensés l’an dernier dans les réseaux de bus et du métro, contre 413,3 millions en 2015.

Un record avait été établi en 2014, année où 417,2 millions déplacements avaient été dénombrés.

La STM a rappelé que 2015 avait été une année difficile, mais que la conjoncture économique et la bonne saison touristique de 2016 ont fait en sorte que les bus et le métro ont été davantage fréquentés. Elle a fait savoir qu’encore plus d’usagers pourraient fréquenter son réseau de transport en commun, notamment grâce à l’arrivée des nouvelles voitures Azur.

Des objectifs de hausse d’achalandage seront fixés dans le nouveau plan stratégique, qui sera dévoilé prochainement.

Le maire Coderre annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs de la STM en 2017. Pas de révision de la grille tarifaire en juillet — Marie-Eve Shaffer (@MeveShaffer) April 13, 2017

34 690 Les plaintes sont en baisse de 3,2% en 2016. Pas moins de 34 690 plaintes ont été acheminées à la STM l’an passé, contre 35 848 en 2015. Les plaintes concernant le réseau de bus sont demeurées stables, alors que celles au sujet du métro sont en hausse, notamment en raison des arrêts de service survenus en novembre dernier.

2,9M$ La STM a terminé l’année 2016 avec un surplus budgétaire de 2,9M$. Son budget annuel atteint 1,4G$.

19,3% En 2016, près de 99,4% du service de bus planifié a été livré, contre 99,1% en 2015. La différence représente quelques centaines de milliers de kilomètres, a précisé la STM. Le taux d’immobilité des bus s’est élevé à 19,3%, en baisse de 2,3% par rapport à 2015.