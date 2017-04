La Ville de Montréal évaluera la possibilité d’interjeter en appel le jugement de la Cour supérieure qui la condamne à payer 16M$ au syndic de faillite de la Société de vélo en libre-service (SVLS).

«Toutes les options sont sur la table, a déclaré mercredi le maire de Montréal, Denis Coderre, pendant la réunion hebdomadaire du comité exécutif. On peut aller en appel ou ne pas y aller. On va laisser nos experts et le contentieux analyser la situation.»

Le maire a indiqué qu’une décision sera prise rapidement étant donné les délais serrés imposés par les tribunaux.

La SVLS, qui était responsable de la location des vélos BIXI, a fait faillite en 2014. La Ville de Montréal lui avait accordé un prêt de 37M$ en 2011 puisque la SVLS éprouvait des difficultés financières à cause du développement laborieux d’un logiciel d’opération. Le juge de la Cour supérieure, Martin Castonguay, a statué que la Ville n’avait pas le droit d’accorder un tel prêt puisqu’elle ne peut pas se livrer à des activités commerciales en vertu de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, a rapporté le quotidien La Presse. Il a ainsi condamné la Ville à rembourser aux créanciers l’équivalent de la valeur de la SVLS au moment de sa faillite (11,9M$) et des revenus de la vente du volet international (4M$).