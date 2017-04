Toutes les semaines, dans la région de Montréal, au moins une personne passe près de se faire frapper par un train ou est carrément heurtée par un convoi ferroviaire.

C’est ce qu’a observé le chef adjoint des opérations du service de police du Canadien National (CN), Jocelyn Latulipe, depuis qu’il est en poste, il y a maintenant près de deux ans. Ses troupes sillonnent quotidiennement le réseau du transporteur ferroviaire, qui s’étend au Canada et aux États-Unis, en plus de s’entretenir avec les autorités locales pour endiguer ce phénomène d’intrusion sur les voies ferrées.

«[Quand ils sont sur les voies], les gens s’imaginent qu’ils vont voir venir le train, mais ce n’est pas vrai. Tu ne le vois pas venir parce que le train arrive du mauvais côté ou tu ne l’entends pas venir parce qu’il roule trop vite», a expliqué M. Latulipe en entrevue à Métro à quelques jours du début de la Semaine de la sécurité ferroviaire.

Le policier a rapporté quel­ques incidents malheureux qui se sont produits sur les voies ferrées du CN, notamment des graffiteurs happés à mort par un train dans le tunnel sous l’échangeur Turcot ou deux fêtardes qui se sont introduites dans un train immobilisé et qui ont failli y laisser la vie lorsque celui-ci est reparti. La dernière tendance, d’après M. Latulipe, est de prendre des photos sur une voie ferrée.

«Une mannequin est morte récemment, a-t-il dit. [Désormais], chaque fois que des photos sont publiées, [les policiers d’Amérique du Nord] font enquête. On détermine qui sont les gens et on émet des constats, parce que c’est une pratique dangereuse et de plus en plus courante.»

«Malheureusement, il y a une tendance à penser qu’une voie ferrée est un endroit romantique qui fait rêver, mais c’est une usine à ciel ouvert. Un chemin de fer, c’est une zone de travail.» –Jocelyn Latulipe, chef adjoint des opérations du service de police du Canadien National

D’après le partenariat canadien «opération Gare aux trains», qui regroupe entre autres le Canadien National, le Canadien Pacifique, Via Rail et l’Agence métropolitaine de transport, les décès qui surviennent à la suite d’une intrusion sur des voies ferrées ont été en hausse en 2016 au Canada. Pas moins de 46 personnes ont péri (dont deux au Québec), contre 30 l’année précédente (dont cinq au Québec).

Le non-respect de la signalisation aux passages à niveau est le principal problème observé au Québec.

Plusieurs activités de sensibilisation auront lieu cette semaine afin de décourager les intrusions sur les voies ferrées. Une campagne de réalité virtuelle a par ailleurs été dévoilée hier par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.