Pierre Lacasse, ancien chroniqueur sur les ondes de Cogeco et Radio Circulation, a été nommé conseiller et porte-parole pour gérer les grands travaux de la Ville de Montréal.

Cette nomination survient au moment où la Ville s’apprête à battre un record de travaux dans la métropole en 2017. Près de 550 km de rues, égouts et de pistes cyclables seront retapés cette année, soit 29% de plus qu’en 2016. Ces réaménagements représentent un investissement de 684M$.

Pierre Lacasse, âgé de 65 ans, aura pour rôle de conseiller les élus, de collaborer avec les responsables des travaux publics et d’agir comme porte-parole de la Ville en matière de circulation pour le territoire montréalais.

«Il va être notre GPS humain et va donner l’heure juste», s’est félicité le maire Denis Coderre, mercredi, au cours de cette annonce.

L’intéressé, qui a passé 28 ans à titre de chroniqueur à la circulation avant de prendre sa retraite en 2015, a évoqué «un défi» qui s’offre à lui. «Y a de l’ouvrage à faire», a-t-il précisé.

Pierre Lacasse sera rémunéré environ 100 000$ par an, a indiqué Denis Coderre.

Pour Projet Montréal, «cette dépense est complètement inutile». «Il va être en mesure de dire aux Montréalais où sont les chantiers, comment circuler, mais on peut déjà le savoir en consultant simplement le GPS de son téléphone, a réagi Sylvain Ouellet, élu de l’opposition officielle. On aurait davantage besoin de mieux coordonner et mieux sécuriser les chantiers pour les piétons et les cyclises. Si la Ville planifiait mieux ses chantiers, ce serait déjà moins pénible.»