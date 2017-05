Les cyclistes pourront finalement avoir accès au circuit Gilles-Villeneuve cet été, a annoncé la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) mercredi. Par contre, on ne sait pas encore combien de jours il sera ouvert.

La SPJD avait indiqué le 21 avril dernier que le circuit de l’île Notre-Dame, très populaire pour l’entraînement des cyclistes, serait fermé du 15 mai au 4 septembre.

Or, quelques semaines plus tard, et après une manifestation et une pétition de plusieurs milliers de noms, la SPJD a décidé de revoir sa décision. «Bien que certains détails logistiques restent à être confirmés avant de rendre public l’ensemble du plan, les solutions proposées par la SPJD pourraient signifier entre autres une ouverture du circuit d’environ 40 jours au cours de la période de fermeture préalablement annoncée», a-t-on indiqué dans un communiqué.

Le circuit sera ouvert cette fin de semaine, mais sera inaccessible dès lundi en raison du début des travaux de montage du Grand Prix du Canada.