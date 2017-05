Alors que plusieurs centaines de membres de la Fraternité des policiers de Montréal manifesteront mercredi soir, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé aux agents en devoir d’agir comme dans «n’importe quel autre rassemblement».

L’inspecteur-chef à la division de la planification opérationnelle du SPVM, Alain Gagnon, a indiqué qu’il avait demandé à ses effectifs de ne pas tolérer de débordements de la part de leurs collègues, dans un point de presse en après-midi.

La Fraternité des policiers s’attend à ce que près de 2000 personnes soient présentes à la marche qui quittera les locaux du syndicat, situés près de la station de métro Laurier, à 18h. Différents groupes se promèneront dans les rues. Les policiers doivent se rendre notamment à l’hôtel de ville et dans le Vieux-Montréal, où se tiennent les festivités du 375e anniversaire de la métropole. Le SPVM a indiqué que tous les itinéraires avaient été fournis à l’avance.

Les agents en devoir porteront des brassards jaunes pour les identifier clairement.

Plus tôt en journée, la Fraternité a installé quatre panneaux publicitaires où on peut lire: «Un maire qui méprise ses policiers et policières depuis 3 ans, ça se fête».

Les policiers sont sans contrat de travail depuis décembre 2014.