Après quelques délais, la Société de transport de Montréal (STM) ouvre graduellement au public les trois autobus 100% électriques de la ligne 36-Monk.

Les autobus étaient testés depuis le début de l’année avec des sacs de sable simulant des passagers. Imaginés à partir d’un châssis d’autobus standard de la marque Nova Bus, les trois prototypes roulent uniquement à l’électricité et se rechargent à chaque bout de ligne par le toit grâce à un système de biberonnage, soit une méthode de recharge par induction.

« Il s’agit d’un jalon important pour réaliser notre transition vers davantage de déplacements en mode électrique à Montréal », a déclaré le maire Denis Coderre en conférence de presse mardi.

Malgré quelques retards liés notamment à la complexité du projet (le tiers des 10 000 pièces du bus sont nouvelles), celui-ci est jusqu’ici un succès d’après la STM. Cinq minutes de recharge en bout de ligne permettent à l’autobus de parcourir les 10 kilomètres que comptent la ligne 36-Monk.

Malgré tout, François Chamberland, responsable de l’ingénierie à la société de transport ne croit pas que toute la flotte sera équipée de ce type d’autobus en 2025, année pour laquelle la STM vise uniquement l’achat de véhicules électriques.

«Dans le domaine du transport, le one bus fits all, c’est dépassé», a-t-il déclaré lors du Sommet mondial des transports publics qui se tenait à Montréal la semaine dernière. À l’émission Découverte, M. Chamberland avait souligné que les temps de recharge similaires pour les 1400 autobus de la STM feraient perdre 10% de productivité à la société de transport.

Le temps perdu en recharge devrait être comblé par l’achat de près de 250 autobus supplémentaire, ce qui impliquerait aussi d’embaucher plus de chauffeurs et de construire plus de lieux d’entreposage. Bref, les gains en carburant et en entretien, seraient complètement annihilés par ces nouvelles contraintes.

Plus de détails suivront.