Des opposants au rodéo qui doit se tenir à Montréal cet été s’adressent aux tribunaux pour faire annuler l’événement.

Une demande d’injonction vient en effet d’être déposée par Alain Roy, professeur à la faculté de droit de l’Université de Montréal, aidé de ses étudiants.

Ces derniers invoquent la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal entrée en vigueur il y a 18 mois, notamment la disposition qui interdit qu’un animal soit «exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives».

La Société protectrice des animaux est elle aussi contre l’évènement. Sa campagne de mobilisation a déjà obtenu plus de 22 400 signatures. En entrevue à Métro, Me Sophie Gaillard, avocate au département de la défense des animaux à la SPCA de Montréal avait déclaré à la fin du mois d’avril que ce genre d’évènement «est un acte barbare qui soumet les animaux à des souffrances inutiles, dans le seul but de divertir».

«Pour les faire ruer, on serre une sangle autour d’une partie sensible et des éperons sont utilisés pour accentuer la panique de l’animal afin qu’il se débatte le plus possible», avait-elle ajouté.

Invitée à répondre aux arguments de la SPCA, la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Anie Samson, avait déclaré que «pour [l’administration municipale, la santé de l’animal est prioritaire». Elle avait ajouté par la suite «avoir eu l’assurance que les chevaux seront bien traités et que des vétérinaires seront sur place». «Ce sera une démonstration, les chevaux ne seront pas obligés de performer», avait-elle dit.

Plus de détails suivront.