Alors que Montréal compte organiser un rodéo cet été dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) lance une campagne pour faire annuler cet événement.

«C’est un acte barbare qui soumet les animaux à des souffrances inutiles, dans le seul but de divertir», s’indigne Me Sophie Gaillard, avocate au département de la défense des animaux à la SPCA de Montréal.

Après avoir déjà publié un message d’indignation sur les réseaux sociaux en début d’année, l’organisme vient de lancer ce jeudi une campagne intitulée Vive Montréal sans rodéo! Son objectif? Faire annuler cet événement prévu dans le Vieux-Port du 24 au 27 août prochain.

650 professionnels de santé animal en soutien

«Ces chevaux risquent des blessures pouvant mener parfois à la mort. Ils vivent une détresse et une souffrance psychologique durant un rodéo, explique Me Gaillard. Pour les faire ruer, on serre une sangle autour d’une partie sensible et des éperons sont utilisés pour accentuer la panique de l’animal afin qu’il se débatte le plus possible.»

Jugeant que le rodéo «n’a aucun lien historique avec Montréal», la SPCA de Montréal a obtenu le soutien, dans sa démarche, de près de 650 vétérinaires et techniciens en santé québécois. En février, ces derniers ont cosigné une lettre adressée au maire Denis Coderre dans laquelle ils dénoncent «un sport brutal envers les êtres vivants sensibles qui sont l’objet du divertissement.»

«Il y a bien sûr la question de la souffrance de l’animal, mais on ne veut surtout pas que le rodéo s’instaure à Montréal et devienne une routine annuelle», assure le Dr Jean-Jacques Kona-Boun, à l’origine de ce message, en entrevue à Métro.

«Le rodéo ne doit pas mettre les pieds à Montréal. En l’acceptant durant le 375e, on en fait la promotion et on encourage de telles pratiques.» –Dr Jean-Jacques Kona-Boun

«Pas de maltraitance»

Depuis l’annonce en novembre 2016 de ce NomadFest Rodéo Urbain, cet événement ne cesse de créer des remous. Questionnée à de multiples reprises lors des derniers conseils municipaux par des citoyens opposés à ce festival country, l’administration n’a cessé de mettre en avant «le respect du cheval».

Pour le maire Denis Coderre, cet animal «fait partie de la signature de Montréal». En charge du dossier animal à la Ville, Anie Samson a pour sa part garanti, lors du conseil municipal du mois de mars, le bien-être du cheval.

«On nous a confirmé qu’il n’y aura pas de maltraitance des animaux, sinon la Ville ne se serait jamais allée dans un projet comme celui-là. Nous sommes satisfaits du rapport que l’on nous a donné», a-t-elle précisé, tout en indiquant de pas être «une fan du rodéo.»

«Mais il y aura aussi plein d’autres activités, a-t-elle repris. On en pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont venir et ça va attirer une qualité de personnes à Montréal pour voir ce spectacle.»