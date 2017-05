À l’occasion de l’anniversaire de la ville, 375 vélos BIXI ont été personnalisés par des créateurs montréalais ainsi que des citoyens simplement intéressés par le projet. Les bicycles ont roulé pour la toute première fois ce matin lors d’une parade spéciale.

Les 375 BIXI, tous aussi uniques les uns que les autres, ont été montrés au public hier matin sur la place des Festivals. Leurs créateurs ? Des artistes, des personnalités publiques, mais aussi des Montréalais comme vous et moi. En novembre dernier, 1200 personnes ont participé au projet « Montréal, BIXI & Moi » à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal. Les participants avaient pour mission de personnaliser un vélo BIXI : choisir la couleur du cadre, le design du garde-boue et de la pancarte à l’avant du bicycle. Les conditions pour être sélectionné parmi les 375 vélos gagnants ? La création doit être originale et représenter Montréal « de près ou de loin ».

Benoît, designer, a choisi de montrer une photo d’un immeuble de la place Ville-Marie sous le brouillard: sa représentation de Montréal.

Marie-Sophie, journaliste, a quant à elle affiché une fleur, un symbole de la métropole, sur sa bicyclette. Plusieurs artistes, designers, illustrateurs ou encore instagrameurs ont également partagé leurs créations sur les vélos. Les 375 gagnants ont ensuite présenté leurs BIXI au grand public lors d’une grande parade.

1000 Un millier de vélos à 7 vitesses vont vont être mis en service très prochainement afin d’inciter encore davantage les Montréalais à se déplacer de manière durable et responsable.

Les créations pourront être utilisés pour les deux prochaines saisons, a annoncé le directeur du 375e anniversaire, Alain Gignac. Ils pouvaient être utilisés gratuitement hier à l’occasion du premier « Dimanche BIXI Gratuits », a rappelé le maire, Denis Coderre. Un événement où tous les allers-simples de moins de 30 minutes sont gratuits tous les derniers dimanches du mois et cela jusqu’au 29 octobre.

« BIXI fait partie de l’image de Montréal, a affirmé la directrice de BIXI Montréal, Marie-Hélène Farley, La ville a une reconnaissance internationale à titre de capitale du transport actif et durable. Le système de réseau de partage montréalais est d’ailleurs le 3e plus vaste en Amérique du Nord ».