Pas moins de 25 000 cyclistes se sont rassemblés dimanche pour la 33e édition du Tour de l’Île de Montréal. Familles, amateurs ou encore retraités ont parcouru des dizaines de kilomètres sous le soleil pour découvrir ou redécouvrir celle que certains appellent aujourd’hui la «capitale du vélo».

Parc Jeanne-Mance, 9h. Des milliers de cyclistes se pressent vers la ligne de départ du Tour de l’Île. Dans la foule: des familles avec enfants voire bébés, des amateurs, des bénévoles tous accompagnés d’un vélo. Au choix: un parcours de 65 ou de 100 km, qui a commencé à 7h du matin, et de 28 ou de 50 km, à 9h15. Le parcours de 50 km avait la particularité d’accueillir une course «express».

À BIXI ou en vélo allongé, en tenue de course ou costumé, seul ou en équipe… le Tour de l’Île accepte tout le monde. Lisa, mère de famille, fait le parcours pour la quatrième fois. Elle est venue avec son compagnon, qui comptait transporter sa jeune fille dans une remorque à vélo sur 50 km. «Ce que j’apprécie vraiment, c’est que les routes soient dégagées et sans voitures. Je fais vraiment rarement du vélo mais le Tour de l’Île j’adore ça!» se réjouit-elle.

Pour Mehdi et Caro, jeune couple fraîchement débarqués à Montréal il y a deux semaines, l’événement est une occasion unique de visiter la ville. «On vient tout juste d’arriver et on a vu l’offre BIXI: si on effectue le parcours avec un BIXI, on ne paie que 2$. C’est une solution économique mais aussi très pratique comme on n’a pas encore de vélo ici.»

C’est à 9h15, après quelques discours, que le départ a été lancé. Pour la première fois, c’est en musique que s’est déroulé le début de course avec Vincent Vallières, un chanteur fan de vélo. «On a voulu faire une édition inédite cette année, a expliqué la directrice de Vélo Québec, Joëlle Sévigny. Pour les 50 ans de l’association, nous avons organisé des points de divertissement tous les 10 km pour les coureurs: passage dans des bulles à savon, encouragements, musique, etc. Nous avons aussi mis en place des points relais pour se rafraîchir et se réalimenter.»

Pour l’occasion le site d’arrivée a aussi été largement agrandi: grande roue, chaises volantes, animations, spectacle de cirque, collations, jeux… Au plus grand bonheur des enfants qui ont su garder la forme pour jouer après avoir effectué autant de kilomètres.

De leur côté, les adultes semblent plus épuisés. Guy, amateur de vélo, a parcouru en 1h et 42 minutes les 50 km express. «C’est la première fois que je fais ce parcours express. C’est vraiment intense. Mais c’est un défi personnel que j’ai réussi. Ce serait vraiment sympa de recommencer l’année prochaine!» Encore un nouvel habitué de gagné pour le Tour de l’Île de Montréal.