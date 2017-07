MONTRÉAL — Des groupes mobilisés notamment contre la brutalité policière dont seraient victimes les Afro-Américains affirment que la police ne devrait pas être appelée à intervenir dans les cas de crise de santé mentale.

Un homme, qui devait être expulsé de son logement quelques jours plus tard, a été abattu par des policiers mardi soir à Montréal à la suite d’un comportement qui dénote des problèmes de santé mentale.

Environ 200 personnes ont pris part à une manifestation, dimanche, devant le logement dans l’arrondissement Ville-Marie où résidait Pierre Coriolan.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dit croire que M. Coriolan, 58 ans, était en détresse et tenait un tournevis dans chaque main lorsque la police est arrivée à son logement, mardi.

Il a été atteint par balle à plusieurs reprises et son décès a été constaté à l’hôpital.

Des organisateurs de Black Lives Matter à Montréal ont soutenu que la mort de M. Coriolan s’inscrit dans une tendance de violences policières contre des personnes noires ou ayant des problèmes de santé mentale.

Les organisateurs ont appelé à mettre fin au profilage racial et ont dévoilé une liste de demandes, qui inclut un meilleur financement gouvernemental pour les services de santé mentale consacrés aux personnes noires.

Au micro lors de la manifestation, Lucas Charlie Rose, de Black Lives Matter, a appelé à ce que les policiers ne soient plus les intervenants de première ligne pour les personnes en détresse psychologique, à ce que les données sur les interventions policières auprès des personnes noires soient collectées et rendues publiques et à ce que la banque de données de l’escouade Éclipse sur les gangs de rue ne soit plus accessible aux policiers.

Concernant plus précisément la mort de M. Coriolan, les militants ont demandé que les noms des policiers impliqués soient rendus publics.