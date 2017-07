Soutenu par le patron de la Formule E (FE), le maire de Montréal, Denis Coderre, a confirmé que le circuit installé dans l’arrondissement de Ville-Marie devrait accueillir une nouvelle fois cette course automobile l’an prochain.

La semaine passée, Denis Coderre avait pourtant ouvert la voie à une relocalisation de cet événement. S’il avait fermé la porte au circuit Gilles-Villeneuve, le maire avait évoqué «l’est» ou «l’ouest», comme lieu d’accueil potentiel de la prochaine édition de la FE. Une idée désormais oubliée, en raison notamment de l’engouement suscité par ce tracé, aux dires d’Alejandro Agag, patron de ce championnat.

«Tous les pilotes m’ont dit que c’était le meilleur circuit», a-t-il affirmé lundi, au cours d’une conférence de presse.

Ce dernier s’est fermement montré opposé à l’idée de s’installer sur l’île Notre-Dame, hôte de la Formule 1. «L’ADN de la Formule E, c’est d’amener le show le plus proche des gens, le rendre plus accessible, a-t-il indiqué, tout en précisant que Mexico, qui accueille la FE et la F1 sur le même circuit est la seule «exception» autorisée par la Fédération internationale de l’automobile.

«Le circuit Gilles-Villeneuve n’est pas au centre-ville et n’est pas entouré de bâtiments. La Formule E n’est pas une F1b, on veut être différent.» -Alejandro Agag, patron de la FE

Questionné sur l’idée de changer néanmoins le lieu de cette course urbaine, Alejandro Agag n’a pas caché sa préférence pour le statut quo. «C’est ne jamais facile de faire un circuit en ville et ce n’est jamais facile de faire un circuit bon pour la course, a-t-il avancé, en évoquant les virages et les possibilités de dépassement qui ont séduit les acteurs des courses montréalaises. «C’est fantastique, a-t-il poursuivi. Il y a des montées et des descentes, une vue incroyable. Si ça dépend de moi, bien sûr, on reste là.»

Alors que des travaux devraient cependant être menés aux alentours de la tour de Radio-Canada dans les prochains mois, le maire Denis Coderre soutient lui-aussi cette proposition. «Il y a la réalité de Radio-Canada, mais on est en train de regarder ça pour trouver des solutions, a-t-il affirmé. De prime abord, on privilégie ce circuit.»

En réaction, Projet Montréal a une nouvelle fois mentionné vouloir «renégocier cette entente» en cas de victoire électorale le 5 novembre. «Si je suis élue mairesse, cette course n’aura pas lieu dans le Centre-Sud, ni sur l’île de Montréal, a précisé Valérie Plante, chef de l’opposition officielle. Pas question de faire vivre ce même genre d’enfer ailleurs dans la ville.»

Montréal accueillera une nouvelle fois les deux dernières courses de ce championnat de Formule E les 28 et 29 juillet 2018.