Décès d’un adolescent: un cinquième suspect arrêté à Rivière-des-Prairies

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un cinquième suspect en lien avec les événements de violence qui ont mené à la mort d’un adolescent montréalais à Frampton le 16 septembre 2024. L’arrestation a eu lieu à Rivière-des-Prairies, dans le cadre des enquêtes menées par la Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé.

L’homme arrêté ce matin est âgé de 18 ans, mais était mineur au moment des événements. Il a été appréhendé en vertu d’un mandat d’arrestation pour avoir déchargé une arme à feu et pour incendie criminel. Il a été conduit au poste de police de la Sûreté du Québec à Mascouche pour y être interrogé, et sa comparution est prévue mercredi.

Victime de la guerre entre groupes criminels

L’arrestation survient un an et demi après le décès de Mohamed-Yanis Seghouani, un jeune de 14 ans. Selon les reportages diffusés depuis l’événement, Mohamed-Yanis avait été recruté par un gang actif dans Saint-Léonard dans le cadre de la guerre entre les gangs de rue et les Hells Angels.

L’adolescent faisait partie d’un groupe de jeunes envoyés au repère des Red Devils – un club affilié aux Hells Angels – à Frampton. Le but aurait été de les intimider avec des AK-47, selon les reportages.

Les circonstances ayant mené au décès de Mohamed-Yanis Seghouani ne sont pas connues. Aucun des suspects accusés jusqu’à présent n’ont été accusés de meurtre.

Plusieurs arrestations depuis avril 2026

En mars dernier, un mineur de 16 ans avait déjà été arrêté en lien avec ces événements. Il a comparu au Tribunal de la jeunesse et fait face à des accusations d’entrave, d’incendie criminel d’un bâtiment et d’incendie criminel d’un véhicule.

Le 16 avril, deux autres suspects avaient été appréhendés. Dawson Cyr-Léveillée, 24 ans, a été arrêté à Valleyfield et a comparu pour faire face à des accusations de décharge d’arme à feu, d’incendie criminel d’un bâtiment et d’incendie criminel d’un véhicule. Le même jour, un homme de 30 ans a également été arrêté à l’Établissement de détention de Québec. Son dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

La Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé, coordonnée par la Sûreté du Québec, regroupe des membres de plusieurs corps policiers, dont le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Laval et le Service de police de la Ville de Longueuil. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant la mort du jeune adolescent.

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