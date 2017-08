Le centre de transport Saint-Denis, situé à proximité de la station de métro Rosemont, va être démoli d’ici cinq ans. Un nouvel édifice verra le jour sur la rue Bellechasse, toujours dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Ce centre sera capable d’accueillir 207 bus, dont 105 bus réguliers et 102 bus articulés, a indiqué mardi Philippe Schnobb, le président de la Société des transports de Montréal. Des équipements pour la recharge de cinq bus électriques y seront également installés.

Actuellement, seuls 170 véhicules peuvent pénétrer dans ce bâtiment construit en 1954, qui n’a pas les capacités d’accueillir des bus articulés. Ces derniers sont obligés de traverser le territoire montréalais, à vide, pour se rendre dans ce secteur.

«C’est un projet ambitieux et nécessaire, car ce centre arrive en fin de vie, a expliqué Philippe Schnobb. Il fallait se rendre à l’évidence, il ne répond plus à nos besoins et il fallait prendre une décision.»

Opérationnel en 2022, ce nouveau centre de transport sera situé sur des terrains municipaux, sur la rue Bellechase, entre la rue Saint-Dominique et l’avenue De Gaspé. Celui-ci comportera trois étages et accueillera également des bureaux ainsi que des commerces au rez-de-chaussé.

254 Un budget de 254M$ a été défini pour la construction de ce futur centre qui sera mis en service en 2022.

Que deviendra l’actuel centre de transports Saint-Denis, situé devant la rue du même nom? L’avenir de ce terrain semble encore flou. Alors que celui-ci sera occupé jusqu’à la fin de l’année 2011, il devra ensuite «être démoli et il faudra décontaminer le sol», a mentionné Philippe Schnobb.

«Ça prendra un peu de temps», a-t-il ajouté, avant d’indiquer que ce lieu possède «un grand potentiel de développement», sans apporter davantage de détails.

Questionné par Métro sur l’opportunité d’y créer un stationnement à étage, pour favoriser le transport collectif, le conseiller Aref Salem, en charge du transport pour l’administration Coderre, est lui aussi resté vague. «Il faudra voir en fonction des besoins du secteur, a-t-il répondu. Ça peut être un stationnement ou autre chose. On verra avec la communauté.»