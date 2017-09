Les commerces locaux touchés par d’importants travaux de voirie à leurs abords pourront bénéficier d’allégements fiscaux, a promis Projet Montréal, qui veut prendre le pouvoir à l’Hôtel de ville en novembre.

En cas de victoire électorale, la candidate Valérie Plante s’est engagée «à soutenir ces commerces» qui «vivent un calvaire» en raison, a-t-elle dit, de chantiers mal planifiés. «Il faut arrêter de leur dire qu’ils sont importants, il faut le leur montrer», a souligné jeudi la chef de Projet Montréal.

Celle-ci a pris pour exemple une firme de crème glacée, située sur la rue Jarry Est, qui a expliqué au cours d’une conférence de presse jeudi, avoir perdu «près de 100 000$» cette année, victime, selon elle, des nombreux travaux de voirie qui se poursuivent encore sur cette même artère. «Avec les trous, la rue barrée, le bruit et la poussière, les clients ne pouvaient pas venir», a détaillé la propriétaire, Josée Dubé.

Afin d’aider ces commerçants, l’actuelle conseillère de Ville-Marie souhaite leur accorder «un répit financier». Celui-ci prendrait la forme d’une réduction des taxes pour les commerces situés uniquement «sur les artères commerciales».

Questionnée au sujet du coût d’une telle mesure, Valérie Plante n’a pas souhaité avancer un chiffre précis. Il sera déterminé, a indiqué le parti, selon, notamment, la durée des travaux et la taille des commerces.

L’administration y sera néanmoins gagnante, croit Sylvain Ouellet, conseiller de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc Extension. «En ce moment, la Ville n’a aucun incitatif à accélérer les travaux car elle retient les taxes quoi qu’il arrive, a estimé l’élu de Projet Montréal. On aurait plus de motivation pour voir des chantiers mieux coordonnées, plus efficaces et plus courts.»

Actuellement, la Ville de Montréal propose déjà aux commerçants des mesures dans le cadre du PRAM, un programme qui offre aux bénéficiaires une aide financière pour la rénovation des bâtiments. «Mais ce n’est pas suffisant, ça manque de compréhension», a estimé Valérie Plante.