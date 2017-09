S’il forme la prochaine administration municipale à l’hôtel de ville, le 5 novembre prochain, Projet Montréal augmentera les temps de traverses piétonnes afin de protéger les personnes âgées, s’est engagée lundi la candidate à la mairie, Valérie Plante.

«Les aînés ne se sentent pas en sécurité de traverser les boulevards et même les rues locales», relate Mme Plante, qui estime que «ce sentiment est fondé», car plusieurs personnes âgées ont été happées cette année et «rien n’a été fait».

Selon Projet Montréal, il serait souhaitable de faire passer le temps de traverse moyen à 0,7 mètre par seconde. «C’est ce qui est demandé par la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, rappelle la candidate à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier. En ce moment, on est à 0,9 mètre par seconde ou 1,1 mètre par seconde. Les enfants ne sont pas non plus capables de traverser.» Ainsi, une traverse qui dure en ce moment 20 secondes passerait au-delà de 25 secondes.

L’actuelle opposition à l’hôtel de ville souhaite également augmenter le nombre de saillie de trottoir et ajouter des lignes de bus de quartier pour faciliter le déplacement des aînés, une population de plus en plus nombreuse. «Notre réseau de transport est fait pour les navetteurs, tous les bus vont au métro, et on amène les gens au centre-ville, souligne Mme Thuillier. De plus en plus, les gens ont besoin de transport en commun pour se déplacer dans leur quartier, nommément les ainés.»