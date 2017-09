La course à la mairie de Montréal serait de plus en plus serrée, selon un sondage réalisé la semaine dernière. L’avance de Denis Coderre se réduirait au profit de sa principale adversaire, Valérie Plante.

Le maire sortant séduirait actuellement 30% des sondés. La chef de Projet Montréal obtiendrait pour sa part 25% des suffrages et Jean Fortier, le candidat de Coalition de Montréal, seulement 3%, selon ce coup de sonde réalisé du 20 au 22 septembre par Recherche MainStreet/QC125 auprès de 500 répondants. La marge d’erreur se situe à 4,4%.

Cet écart semble se réduire puisqu’en juin, un premier sondage Léger donnait une confortable avance de 14 points à Denis Coderre (43%), face à la conseillère de Ville-Marie (29%) qui souffrait notamment d’un manque de notoriété (85% des répondants connaissaient Denis Coderre, contre 33% pour Valérie Plante). Aucun autre sondage n’avait depuis été publié.

Les indécis en tête

Plusieurs éléments ressortent de ce nouveau sondage, notamment l’impressionnant nombre d’indécis. Ceux-ci représentent 41% des sondés, dont 53% de non-francophones.

Si Denis Coderre est largement en tête du côté des électeurs âgés de plus de 65 ans (46% contre 15%), il peine en revanche à séduire les jeunes de 18-34 ans (20%), qui semblent se tourner vers Projet Montréal (36%). Les électeurs âgés de 35 à 64 ans restent cependant acquis pour l’instant à l’ex-député libéral.

Autre point marquant, les femmes privilégient toujours, comme ce fut le cas lors du précédent coup de sonde, le maire sortant (29%), contre celle qui vise à devenir la première mairesse de la Ville (25%).

Les propriétaires, qui ont vu leurs taxes résidentielles augmenter sous le mandat du maire sortant, misent également sur Denis Coderre dans une proportion de 26%. Seulement 17% d’entre eux indiquent vouloir voter pour Valérie Plante, qui a notamment axé sa campagne électorale sur sa volonté de baisser les taxes pour les familles. À noter que le taux d’indécis reste très important (52%).

L’écart est en revanche plus serré chez les locataires (32% pour Denis Coderre, 28% pour Valérie Plante, 37% d’indécis).

En 2013, Denis Coderre avait remporté la mairie de Montréal avec 32% des votes, devant Mélanie Joly, candidate de Vrai changement pour Montréal (26%).