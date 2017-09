Projet Montréal envisage de prolonger les heures d’ouverture des bureaux d’Accès Montréal et de permettre les demandes de certains permis municipaux en ligne afin de faciliter la vie aux commerçants et aux citoyens.

«J’ai voulu changer ma porte et j’ai dû me rendre au bureau d’arrondissement pendant les heures de travail avec toute la paperasse et j’ai dû y retourner une deuxième fois», relate la candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante, qui dit qu’on devrait pouvoir déposer ses documents en ligne et «avoir une vraie ville intelligente au service des citoyens». Elle ajoute que le virage vers la ville intelligente ne se fait «pas assez vite» et reste toujours dans des «stratégies». «On veut mettre ça au fast-track», affirme-t-elle.

Valérie Plante cite l’exemple de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, où «il y a beaucoup de formulaires qui sont déjà disponibles [en ligne]» et souhaite mettre en place un comité qui recensera les meilleures pratiques dans la Ville et évaluera les besoins. «Il va évaluer si étendre les heures de bureau est une option», dit Mme Plante.

Le candidat à la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour Projet Montréal, Pierre Lessard-Blais, qui est copropriétaire de la microbrasserie L’Espace public, estime que la Ville doit faire en sorte que les entrepreneurs demeurent dans leurs commerces, «où ils vont pouvoir être florissants et développer une bonne vie de quartier».

«Être commerçant c’est exigeant et chaque heure est importante. Si on doit se déplacer deux heures au bureau d’arrondissement pour un permis mineur qui aurait pu se faire en ligne, c’est inefficace», plaide-t-il. M. Lessard-Blais juge «ridicule» qu’il ait à refaire la «paperasse» pour renouveler son permis de terrasse chaque année. «Une fois qu’on commerçant investit 10 000$ ou 15 000$ sur sa terrasse, il la garde quelques années», pense-t-il.