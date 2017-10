Le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, qui vise à obtenir un deuxième mandat consécutif, a promis de nouvelles mesures pour les transports en commun : la tarification sociale et la gratuité pendant quatre fins de semaine.

Lors du dévoilement de sa plateforme électorale, lundi, M. Coderre s’est engagé à mettre en place une tarification sociale dans les transports en commun, qui permettrait aux moins bien nantis de se déplacer à moindre coût. Le maire sortant avait déjà présenté une telle même promesse en 2013.

L’équipe de Denis Coderre, qui n’a cessé de soutenir avoir «un bilan exceptionnel» depuis son arrivée à l’hôtel de ville en 2013, a également indiqué que ces mêmes transports en commun seront gratuits durant quatre fins de semaines, chaque année.

Parmi les autres mesures dévoilées, dont la plupart avaient déjà été évoquées, il y a aussi une compensation financière pour les commerces touchés par des travaux de voirie. L’aspirante mairesse et chef de Projet Montréal, Valérie Plante, avait tenu le même discours il y a quelques semaines.

À l’instar de son adversaire, qui a aussi présenté un tel engagement, l’ancien député libéral a promis un programme plus accessible, avec des subventions plus généreuses et des critères moins contraignants, pour améliorer l’accès à la propriété et attirer, ainsi, les jeunes familles à rester à Montréal.

Plus de détails à venir.