Alors que l’humoriste Guillaume Wagner vient de qualifier Gilbert Rozon «d’agresseur», la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a demandé à la Ville de Montréal de prendre ses distances avec le commissaire aux célébrations du 375e.

«La Ville de Montréal doit, au même titre qu’une compagnie privée, prendre ses distances et dire qu’on va évaluer la situation», a indiqué mercredi soir Valérie Plante, présente, avec différents élus montréalais, à l’Espace La Fontaine pour une conférence liée à la prochaine élection municipale.

Pour l’aspirante mairesse, l’administration doit prendre «très au sérieux» les commentaires de Guillaume Wagner, quelques heures après les premières allégations concernant l’animateur Éric Salvail. «On voit qu’avec [ces] accusations, ça délie des langues, a-t-elle indiqué. Ça donne le courage à certaines personnes de parler de certaines expériences difficiles, voire même traumatisantes. On va voir ce qu’il en ressort. On va rester aux aguets. Mais c’est déplorable d’entendre de telles histoires qui ont un impact dévastateur sur ces personnes. C’est très préoccupant.»

«C’est important d’envoyer un message clair, dépendamment du nombre et de la force des allégations, de dire qu’on va prendre un recul et laisser le processus judiciaire suivre son cours. Ce n’est pas le genre de comportement que nous souhaitons mettre de l’avant et que nous validons pour la Ville de Montréal.» – Valérie Plante, chef de Projet Montréal