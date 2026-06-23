Le festival RU de retour sur Mont-Royal du 8 au 12 juillet 2026

Montréal accueillera le festival RU du 8 au 12 juillet 2026 au parc des Compagnons de Saint-Laurent, à l’angle des rues Mont-Royal et Cartier. L’événement propose à nouveau une programmation réunissant des concerts d’artistes professionnels, établis et émergents, ainsi que du théâtre, du conte, de la danse et du cirque.

L’avenue du Mont-Royal sera transformée une nouvelle fois en espace de détente et de festivités. Le coup d’envoi du festival sera donné le 8 juillet à 19h avec un concert de l’autrice-compositrice-interprète Maude Audet. Connue pour sa musique folk-pop douce et poétique, elle se distingue par une voix feutrée et un univers artistique ancré dans le quotidien.

Entourée de trois musiciens complices de longue date, elle proposera un spectacle intimiste et lumineux, inspiré de son album paru en avril 2026.

L’auteure-compositrice-interprète Maude Audet.

La Compagnie Marie Chouinard en performance au parc

Le public du festival RU aura également le privilège d’assister à une performance de LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD EN CARAVANE, un projet itinérant qui parcourt les parcs de Montréal tout au long de l’été.

Onze danseurs et danseuses de la compagnie présenteront au parc des Compagnons une œuvre chorégraphique en cinq actes, plongeant les spectateurs dans les fondements mêmes de la danse. Cette performance s’inscrit dans une démarche artistique exigeante et accessible, caractéristique du travail de la chorégraphe Marie Chouinard.

Le festival prendra fin le 12 juillet après une prestation des arts de cirque. La TOHU se joint au festival RU avec Eau là là!, un spectacle interactif mêlant performance clownesques et arts aériens. Cette performance est présentée dans le cadre de la Tournée des Quartiers du festival Montréal Complètement Cirque.

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