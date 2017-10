Les deux principaux candidats à la mairie maîtrisent-ils leurs dossiers? Depuis le début de la campagne électorale, Denis Coderre, le maire sortant, et Valérie Plante, sa principale adversaire, ont multiplié les annonces et les promesses. En se basant sur leurs sorties médiatiques, Métro a dégagé sept thèmes principaux et sept questions liées à ce scrutin. Lequel s’en est le mieux sorti?

Transport

À quand remonte la première proposition d’un gouvernement de prolonger la ligne bleue vers Anjou?

Le transport en commun est l’un des enjeux majeurs de cette élection. Les deux candidats ont déjà fait part de leur volonté de réaliser ce prolongement tant attendu. Mais quel gouvernement en a parlé le premier? «25 ans», répond Valérie Plante. «Ça fait longtemps, 30 ans au moins», dit Denis Coderre, le plus proche de la réponse puisque Québec a évoqué cette possibilité dès 1979.

Denis Coderre 1

Valérie Plante 0

Vélo

Depuis quand un cycliste peut-il emprunter un trottoir sous un viaduc?

Alors que Denis Coderre indique «deux, trois ans», sans plus de précision, Valérie Plante répond instantanément : «Depuis la mort de Mathilde Blais.» C’est exact. Après le décès de cette cycliste, au printemps 2014, sous le viaduc de la rue Saint-Denis, cette manœuvre a été autorisée.

Denis Coderre 0

Valérie Plante 1

Habitation

Quel est le prix moyen d’une maison unifamiliale à Montréal?

«Près de 400 000 $», assure Denis Coderre, avant de donner la somme de 375 000 $. Même réaction du côté de Valérie Plante, qui hésite entre 380 000 $ et 400 000 $. Ils sont cependant loin du compte, puisqu’en 2016, le prix moyen d’une maison unifamiliale à Montréal était de 474 769 $. Match nul.

Denis Coderre 0

Valérie Plante 0

Emploi

Quel était le taux de chômage à Montréal en septembre 2017?

«6,5 %», répond Valérie Plante. «6,1 % pour le Grand Montréal», assure Denis Coderre, avant de préciser qu’il est de 8,1 % pour l’île de Montréal. S’il se trompe légèrement au sujet du taux de chômage dans la région métropolitaine (6,5 %), il est dans le mille à propos de Montréal (contre 6 % pour l’ensemble du Québec).

Denis Coderre 1

Valérie Plante 0

Sport et culture

Sur 1 $ de taxe, quelle part va à la section «loisirs et culture»?

«Ça ne doit pas être beaucoup», réfléchit Valérie Plante. «3 cents», finit-elle par répondre. À l’inverse, Denis Coderre voit beaucoup plus haut avec «19 cents». La réponse se situe pile au milieu : 11,1 cents. Match nul.

Denis Coderre 0

Valérie Plante 0

Tourisme

Quel est lieu ou l’attrait touristique le plus visité à Montréal par les touristes en 2016?

Unanimité des deux candidats, qui citent d’abord le Vieux-Port. Celui-ci est visité par 81 % des touristes, devant la Basilique Notre-Dame (66 %). Contrairement aux idées reçues, l’Oratoire Saint-Joseph est loin derrière, avec 23 %.

Denis Coderre 1

Valérie Plante 1

Écoles

Combien y a-t-il de commissions scolaires dans la ville de Montréal? Citez-les.

«Trop», rigole Denis Coderre, avant de citer la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et les deux commissions anglophones (Lester B. Pearson et English Montreal). Il se fait ensuite souffler la dernière réponse par son attachée de presse (la Commission scolaire de Montréal). «Parfois, on l’oublie», plaisante-t-il. Valérie Plante, elle, en cite quatre et oublie Lester B. Pearson. Match nul.

Denis Coderre 0

Valérie Plante 0

Denis Coderre remporte le quiz 3-2

Les règles

Chaque bonne réponse vaut 1 point. En cas de réponse trop évasive, aucun des candidats n’obtient de point.