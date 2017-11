Le maire sortant de Montréal, Denis Coderre, a défendu jeudi l’événement de Formule E en insistant que 25 000 billets ont bel et bien vendus. Il a démenti les informations de TVA Nouvelles voulant que seulement 5000 billets aient été véritablement achetés l’été dernier par des spectateurs intéressés à assister aux courses de voitures électriques.

«Je réfute cela, a-t-il martelé, en marge d’un pointe de presse à L’Île-Bizard. [Le promoteur Montréal, c’est électrique (MCE)] est clair: ce n’est pas vrai le 5000. Il y a eu 20 000 billets donnés et 25 000 vendus, soit à des gens ou par des ententes commerciales.»

Il a demandé à la source de TVA Nouvelles de parler publiquement, lui assurant qu’elle sera protégée.

À la suite de la pression populaire, MCE a publié mercredi un bilan préliminaire faisant état de la vente de billets. L’organisme à but non lucratif a soutenu que ces «résultats correspondent à la norme pour la première édition d’un événement dont les billets ont été mis en vente à peine six mois avant la tenue de l’événement.»

M. Coderre, qui a répété que la Formule E a été un succès, a concédé que les chiffres sur la vente des billets auraient dû être rendus publics plus tôt. «On l’a échappé, a-t-il reconnu. On aurait dû le dire vite. Il y a des stratégies de marketing et ça appartient au promoteur et à l’organisation.»

Le candidat à la mairie a par ailleurs accusé les médias de couper les cheveux en quatre. «Quand on va voir un match du Canadien, il y a des gens qui reçoivent des billets de compagnies. Est-ce qu’ils sont vendus pareil? Oui», a-t-il illustré.

«On va se réajuster, a ajouté M. Coderre. On va faire les choses correctement. C’est un événement perfectible. Il est là pour rester.»

La Ville de Montréal doit accueillir les courses de voitures électriques pendant trois ans, d’après l’entente qu’elle a conclue avec la Formule électrique. Celle-ci comprend également une option de trois années supplémentaires.