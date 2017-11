Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mettra fin dès lundi soir à la ligne téléphonique d’urgence qu’il avait mis en place pour permettre aux victimes d’agression sexuelle de dénoncer leur agresseur. Depuis le 19 octobre dernier, les victimes bénéficiaient de ce service offert dans la foulée du mouvement #MoiAussi.

Après une baisse d’appels importante, le service de police a décidé de mettre fin à cette ligne d’urgence à compter de 17h lundi.

Un total de 463 appels ont été reçus entre le 19 octobre et le 6 novembre. «De ce nombre, 98 appels ont résulté en ouvertures de dossiers d’agressions sexuelles, 10 appels étaient des informations en lien avec des agressions sexuelles sans être liées à des infractions criminelles, 295 étaient des informations non criminelles et 34 dénonciations ont été transmises à d’autres services policiers», a fait savoir le SPVM par voie de communiqué. Vingt-six rapports ont aussi été remplis sur place, dans les différents postes de quartier, à la suite de dénonciations d’agressions sexuelles.

Le SPVM rappelle que toutes les victimes peuvent dénoncer leur agresseur à son service de police à tout moment.