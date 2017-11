Le conseiller de Darlington, Lionel Perez, vient d’être élu chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal à la suite de la démission de Denis Coderre, fondateur d’Équipe Coderre.

Tous les élus d’Équipe Coderre se sont réunis jeudi matin, dans les locaux du parti situés au 1100 boulevard Crémazie Est, dans le même immeuble que ceux du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Au terme d’une rencontre qui aura duré plus de trois heures, ils ont désigné M. Perez comme chef intérimaire pour une durée d’un an. Une nouvelle élection d’un chef sera ensuite organisée et l’élu de Côtes-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a déjà précisé qu’il ne sera pas candidat, préférant se concentrer uniquement sur cet intérim.

Ancien membre du comité exécutif de l’administration Coderre, M. Perez a confirmé que son parti changera également de nom dans les prochaines semaines.

Il s’est par ailleurs dit ouvert à ce que des membres de l’opposition intègrent le nouveau comité exécutif de Valérie Plante.

Deux jours après la défaite électorale de son parti, Lionel Perez a écrit mardi sur les médias sociaux qu’Équipe Coderre avait fait «une mauvaise campagne». Il a notamment attribué les résultats à la désorganisation du parti, à l’absence de vision, mais aussi à «l’excellente campagne» qu’avait menée Projet Montréal.

«Le temps dira si [les électeurs] avaient raison», a-t-il écrit, après avoir défendu le bilan de l’administration du maire Coderre.

À la suite de sa défaite dimanche, Denis Coderre a annoncé son retrait de la vie politique municipale. Il a refusé ainsi d’occuper le siège de chef de l’opposition qui lui était dédié en raison de la victoire de sa colistière dans Montréal-Nord, Chantal Rossi.

Plus de détails à venir.