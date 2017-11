Plutôt que de créer un revenu minimum garanti qui pourrait notamment nuire à l’incitation au travail, le comité d’experts mandaté par le gouvernement du Québec recommande plutôt de bonifier le système d’aide existant.

En 2015 au Québec, ce sont 30G$ qui ont été versés sous forme de soutien au revenu, soit 3600$ par Québécois. «Il s’agit d’une aide notable, couvrant les principales étapes de la vie durant lesquelles un citoyen risque de se trouver placé dans une situation de vulnérabilité», selon les auteurs du rapport.

Dans le rapport intérimaire publié lundi, le comité note néanmoins que «le système laisse certaines personnes peu ou mal protégées» à cause de sa complexité et de sa rigidité. On recommande donc de verser automatiquement les crédit d’impôts et de regrouper en un seul paiement l’assistance sociale, la crédit d’impôt pour la solidarité et la prime au travail.

Les experts notent en outre que le système établi pour lutter contre la pauvreté ne comprend pas «de seuil minimal explicite». Ce dernier varierait entre 55% de la valeur du panier de consommation (pour les personnes aptes à travailler) et 100% du panier de consommation pour les personnes âgées de 65 ans et plus, voire plus pour les personnes handicapées.

Le comité a donc étudié la faisabilité de créer un revenu minimum garanti qui serait offert à tout adulte sans obligation de travailler. Ce programme actuellement testé en Ontario remplacerait tous les autres programmes d’aides (assurance-emploi, bourses d’études, aide sociale etc.) qui sont souvent complexes et coûteux à administrer.

Toutefois, les experts nommés par Québec arrivent à la conclusion que le revenu minimum garanti entrainerait «d’importants problèmes d’équité, d’incitation au travail ou d’acceptabilité sociale». Ils recommandent plutôt d’établir «un seuil minimal explicite pour le soutien aux plus démunis» et de «mieux récompenser les efforts de travail au moyen d’une bonification majeure de la prime au travail».

Plus de détails suivront.