La Cour supérieure du Québec a donné son accord mardi pour qu’un recours collectif soit intenté contre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec en raison du cafouillage dans la gestion des services d’urgence survenu en mars dernier lors d’une tempête de neige sur l’autoroute 13.

Le juge Donald Bisson en est venu à cette décision après avoir rejetté les arguments des défendeurs, qui insistaient pour dire que le principe du «no-fault» compris dans la Loi sur l’assurance automobile devait s’appliquer. Il a souligné dans son jugement que les automobilistes ont utilisé leur véhicule comme abri en pleine tempête et non pour se déplacer.

«Les dommages allégués (….) résultent donc de l’écoulement du temps, des conditions climatique, de l’absence de dégagement des voie et de l’impossibilité de quitter le véhicule», a écrit le juge Brisson.

Dans la nuit du 14 au 15 mars dernier, un tempête de neige s’est abattu sur la métropole, laissant près de 35 centimètres s’accumuler. À la suite de l’enlisement de camions lourds, des centaines d’automobilistes ont été coincés sur les autoroute 13 et 520 pendant toute une nuit. Il ont été libérés seulement au matin du 15 mars. Les voies rapides ont été complètement dégagées sur l’heure du midi.

«Les fautes commises ce soir-là sont sans précédent, a affirmé Me Marc-Antoine Cloutier, du cabinet Deveau et avocats, qui représente un automobiliste qui a été prisonnier dans son véhicule pendant une dizaine d’heure. Personne a fait sa job. On n’a pas inclut la Sureté du Québec dans les appels conférences. Les policiers, qui étaient pris, n’ont pas daigné appeler quelqu’un. On a véritablement abondonné ces gens à leur propre sort.»

Me Cloutier a estimé que de 1200 à 1300 personnes pourraient faire valoir leur droit dans le cadre de son recours collectif. «Ce sont des chiffres embryonnaires parce que ça dépend du nombre de personnes dans les véhicules», a souligné l’avocat. Pour chaque personne lésées, un dédommagement d’au moins 2500$ est demandé, soit 2000$ en dommages moraux, 500$ dommages punitifs, en plus de pertes matériels subies.

Les deux cabinets d’avocats en charge du recours collectif, Deveau et avocats et Tudel Johnston & Lespérance, déposeront une requête en ce sens au cours des prochaines semaines. Ils espèrent que le gouvernement du Québec n’interjettera pas la cause en appel. S’il ne le fait pas, la cause pourrait être entendu au cours des six à 12 prochains mois.