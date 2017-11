Près de six ans après qu’on en eut évacué les élèves à cause d’une mauvaise qualité de l’air, l’école Saint-Gérard, entièrement reconstruite, a enfin rouvert ses portes mardi.

Cette école du quartier Villeray était devenue un «symbole», estime la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel Bourdon. «C’est très émouvant, a-t-elle affirmé. C’est un symbole de six années de travail des parents, du personnel, des services de la CSDM. Il y a eu toutes sortes d’aléas.»

Symbole de «développement durable et de la réussite éducative», selon la présidente, mais aussi symbole de bureaucratie, puisque d’un projet moderne, fenestré et vert, on a dû refaire les plans pour respecter les normes du ministère de l’Éducation. «On a dû se battre pour conserver la géothermie et les ascenseurs pour l’accessibilité, illustre le président du conseil d’établissement, Carl-Emmanuel Vaillancourt. L’école a ses petits défauts, c’est le nombre de pieds carrés minimum [pour la capacité].»

Le toit vert et l’atrium sont aussi des parties du projet qui ont dû être mises de côté. «Le ministre sait qu’il faut changer les règles qui sont assez rigides, juge Mme Harel Bourdon. [Saint-Gérard] aura permis au gouvernement du Québec d’annoncer un ajout un 15% de développement durable et de réussite éducative dans les projets.»

C’est en janvier 2012 que la Direction de la santé publique a exigé que les élèves de l’école Saint-Gérard soit délocalisés puisque l’air était contaminé par la moisissure. Après deux mois passés au Collège Ahuntsic, les élèves ont été hébergés pendant plus de cinq ans à l’école secondaire Georges-Vanier.

Plus de détails à venir.