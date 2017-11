L’administration de la mairesse Valérie Plante a dévoilé lundi ses nominations pour les différentes commissions municipales. Elle a notamment choisi de confier la présidence de la commission sur l’examen des contrats à une membre de l’opposition.

Conseillère dans Mercier−Hochelaga-Maisonneuve (MHM) avec Équipe Coderre, Karine Boivin Roy sera à la tête de cette importante commission. Si elle est la seule membre de l’opposition officielle à diriger une commission à l’hôtel de ville, son parti, qui forme l’opposition officielle, a par ailleurs hérité de 26 postes.

Nommée présidente du conseil d’agglomération, la mairesse indépendante de LaSalle, Manon Barbe, a également été choisie pour gérer la commission sur l’inspecteur général. Membre de son équipe d’arrondissement, le conseiller Richard Deschamps a quant à lui été nommé président de la commission sur les finances et l’administration. Ces derniers avaient soutenu Valérie Plante dans la course à la mairie de Montréal, face à Denis Coderre.

En-dehors de la commission de la présidence du conseil, confiée à Cathy Wong (Équipe Coderre), toutes les autres commissions seront conduites par Projet Montréal.

Le conseiller du Plateau–Mont-Royal (PMR), Alex Norris, présidera notamment celle sur la sécurité publique après en avoir été le vice-président au cours du dernier mandat. Celle sur le transport et les travaux publics sera menée par Marie Plourde, conseillère d’arrondissement du PMR. Réélu lui-aussi dans cet arrondissement, Richard Ryan va prendre la tête de la commission sur le développement économique, urbain et l’habitation.

Le nouveau maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, va quant à lui diriger la commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal. Celle sur la culture, le patrimoine et les sports a été confiée à Annie-Marie Sigouin, élue dans le Sud-Ouest.

Enfin, Sophie Thiébaut (Sud-Ouest) et Maja Vodanovic (mairesse de Lachine) vont respectivement présider la commission sur le développement social et la diversité montréalaise et celle sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs.