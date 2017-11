Molson Coors a choisi Longueuil pour construire sa nouvelle brasserie alors que l’entreprise avait déjà décidé de ne pas moderniser celle ayant ouvert ses portes en 1786 sur la rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Le brasseur annonce mardi à ses employés que le terrain en question, qui fait l’objet d’une offre d’achat, est situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à proximité de l’Agence spatiale canadienne et de l’aéroport de Saint-Hubert.

En juillet dernier, Molson avait fait part de son intention de construire une nouvelle brasserie, ce qui pourrait constituer un investissement de 500 millions $, sans toutefois dévoiler le site du futur complexe brassicole.

Le brasseur établi à Montréal et Denver a déjà dit vouloir conserver des activités de microbrasserie et de ventes à son site historique près du Vieux-Montréal. Le reste de l’installation serait vendu pour être redéveloppé sous l’égide de la Ville. Molson compte quelque 1000 travailleurs – dont 700 sont syndiqués – répartis dans la brasserie et le centre de distribution, sur la rue Dickson.