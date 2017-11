DORVAL, Qc — Après plusieurs années de travaux, l’une des deux nouvelles bretelles de l’échangeur Dorval, dans l’ouest de l’île de Montréal, a été ouverte jeudi matin. Il s’agit de celle menant vers l’Est.

L’autre devrait être inaugurée dans deux ou trois semaines.

Ce réaménagement permet un lien attendu depuis longtemps entre l’autoroute 20 et l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Il permet d’éviter le vieux rond-point Dorval qui n’a pas été conçu pour une circulation automobile achalandée.

L’échangeur Dorval est situé au croisement des autoroutes 20 et 520 et près d’axes routiers majeurs que sont les autoroutes 13 et 40. Il joue un rôle important dans le réseau routier stratégique du Québec, tant en ce qui a trait au transport des personnes qu’à celui des marchandises.

Il est situé à côté d’une gare de train de banlieue, d’une gare de VIA Rail et de voies ferrées servant au transport de marchandises.

La reconstruction de l’échangeur Dorval a commencé en 2009.