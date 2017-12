Un peu plus d’un mois après la défaite électorale de Denis Coderre, le nom de l’ancien maire de Montréal disparaît de la scène politique municipale.

Après quatre années d’existence, le parti fondé par l’ancien député fédéral, Équipe Denis Coderre, est renommé Mouvement Montréal, nouvelle appellation choisie par les élus du parti qui forment l’opposition au conseil municipal.

«Ce nom reflète nos valeurs de rassemblement et est axé sur l’action», a expliqué lundi le chef intérimaire du parti, Lionel Perez, qui se dit «prêt à bâtir l’avenir de Montréal.»

«Je suis très confiant, ce parti est là pour rester. On a des élus avec de l’expérience, un renouveau et on est ancré dans nos quartiers. On sera là aux prochaines élections.» – Lionel Perez, chef de Mouvement Montréal