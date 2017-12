Vous avez besoin d’un cadeau de dernière minute ou une bûche pour le souper?

Voici un petit guide express de ce qui est ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes à Montréal.

Les magasins et épiceries grandes surfaces



Le samedi 24 décembre: de 9 h à 17 h

le dimanche 25 décembre: fermés

le lundi 26 décembre: de 13 h à 21 h

les 27, 28, 29 et 30 décembre: horaire habituel

le samedi 31 décembre: de 8 h à 17 h

le dimanche 1er janvier 2016 : fermés

le lundi 2 janvier: de 8 h à 17 h

Musées

Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal ainsi que les autres musées montréalais seront fermés les 24 et 25 décembre.

Marchés publics

Les marchés publics seront fermés les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Le 24 et 31 décembre, la fermeture sera devancée à 17 h.

Épiceries de petites tailles

Les marchés d’alimentation de petite taille (moins de 375 m2 de surface de vente) n’ont pas à fermer leurs portes lors des jours fériés.

SAQ

Les succursales de la SAQ seront fermées les 25 décembre et 1er janvier.

Transport en commun

Les horaires des autobus et du métro sont modifiés les 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier.

Bureaux municipaux

Entre le 24 décembre et le 4 janvier, la majorité des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés dont les bureaux Accès Montréal, les ÉcoCentres et la Cour municipale.