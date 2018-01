Afin d’organiser une partie de la Coupe du monde de soccer en 2026, qui pourrait se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la Ville de Montréal réclame une aide financière de la part des gouvernements provincial et fédéral.

Une lettre, dont Métro a obtenu copie, a été envoyée en ce sens au premier ministre, Justin Trudeau. Celle-ci a été cosignée par les maires de Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, dont les villes sont candidates pour accueillir différentes rencontres de la Coupe du monde de soccer en 2026.

En août dernier, Montréal, qui a transmis un courrier similaire à Québec, a officiellement fait part de son intention de recevoir au Stade olympique cette compétition, qui n’a jamais été organisée sur le sol canadien. Initiée par l’administration de Denis Coderre, cette candidature a toujours le soutien de la nouvelle mairesse, Valérie Plante.

«Des garanties» réclamées

Alors que le choix des villes retenues n’a pas encore été réalisé par le comité en charge de cette candidature panaméricaine, ces métropoles veulent «un effort collectif» des différents ordres de gouvernement avant d’embarquer définitivement dans ce projet d’envergure.

Sans nommer de montants précis, ces villes souhaitent un appui financier et «des garanties», notamment pour la répartition des coûts dans le domaine de la sécurité et la présence des policiers tout au long de la compétition.

«On ne pourra pas assumer, seuls, les coûts. Une telle réussite passe également par un appui des gouvernements. Ce ne sont pas aux villes de tout dépenser», a expliqué le porte-parole de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, Youssef Amane.

«Devant l’urgence du calendrier de la FIFA», ces quatre villes misent sur «le leadership» du premier ministre Trudeau pour discuter de cette «opportunité historique», peut-on lire dans cette lettre. Sans cet appui financier, «aucune ville canadienne» ne pourra répondre aux exigences de la FIFA et le Canada devra se retirer de ce projet, ajoutent ces maires.

Dans un courriel envoyé à Métro, le ministère fédéral des Sports et des Personnes handicapées a indiqué être «ravi de voir que des collectivités et des partenaires du milieu sportif canadien envisagent de tenir des manifestations sportives internationales». Aucune précision sur les demandes de Montréal et des autres villes candidates n’a cependant été communiquée.

Une «décision» sera prise ultérieurement «en gardant un œil sur les aspects financiers afin que la décision soit la meilleure pour le Canada», a souligné la ministre Kirsty Duncan.

1986 Le Canada n’a participé qu’à une seule Coupe du monde. En 1986, au Mexique, le Canada avait affronté la France, la Hongrie et l’Union soviétique, sans remporter le moindre match. Depuis, la sélection nationale n’a jamais réussi à passer le processus de qualification.

En avril 2017, les fédérations de soccer du Canada, du Mexique et des États-Unis, avaient uni leurs forces pour annoncer ce projet inédit. Aucun Mondial n’a été organisé à ce jour dans trois pays à la fois. Cette candidature, nommée «United 2026», comprend notamment la présence de dix matchs au Canada.

Le dossier nord-américain doit être définitivement déposé le 16 mars prochain et les membres de la FIFA décideront d’accepter ou non cette candidature le 13 juin. Le choix final de l’organisation internationale sera quant à lui connu en mai 2020. Pour le moment, seul le Maroc a aussi fait part de son intérêt.

Pour la première fois depuis la création de cette compétition, 48 pays se disputeront le trophée en 2026, contre 32 actuellement.