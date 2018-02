La famille de Pierre Coriolan, un homme noir tué par des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en juin 2017, a déposé une poursuite contre la Ville de Montréal mercredi.

«Pierre Coriolan avait trois prises contre lui. Il était pauvre, avait une problématique de santé mentale et était noir. Quand on est noir, on a deux fois plus de chance de se faire tuer par le SPVM», a souligné mercredi le documentariste Will Prosper, qui accompagnait la famille de M. Coriolan.

Les deux sœurs de M. Coriolan réclament 163 000$ en dommages à la Ville dans leur poursuite. Leur avocate, Virginie Dufresne-Lemire, a plaidé que les policiers ont utilisé une «force abusive et disproportionnée».

Dans une vidéo montrée par la famille, on peut voir les policiers tirer à plusieurs reprises sur l’homme, dans le corridor menant à son appartement. Après avoir reçu deux charges de pistolet électrique, Pierre Coriolan a crié de douleur et a dit : «plus capable». Ensuite, d’autres tirs sont entendus, puis un policier frappe l’homme au sol avec son bâton télescopique.

La famille a lancé une campagne de sociofinancement pour l’aider à payer ses frais juridiques.

La vidéo de l’intervention peut être vue ici. Celle-ci contient des images violentes et il faut être connecté à un compte YouTube et avoir plus de 18 ans pour la visionner.

Plus de détails suivront.