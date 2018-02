Montréal fait un pas de plus dans sa démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.

La nouvelle commissaire des relations avec les peuples autochtones, Marie-Ève Bordeleau, se donne comme mission d’encourager les pratiques de la culture et des langues autochtones à Montréal, de favoriser leur développement économique et de travailler à des approches plus adaptées à la réalité autochtone en matière d’itinérance.

Mme Bordeleau, une avocate et médiatrice d’origine crie, a été officiellement présentée vendredi par la mairesse Valérie Plante, qui a indiqué que son premier mandat serait de développer et implanter une formation destinée aux employés de la Ville de Montréal sur l’histoire et la réalité des peuples autochtones.

L’objectif plus large est de «mettre en oeuvre et implanter un réflexe autochtone au sein des différents services de la Ville», selon l’expression utilisée tant par la mairesse que par la nouvelle commissaire, dont la fonction avait été créée par l’ex-maire Denis Coderre.

Comment pourrait se traduire ce «réflexe autochtone » en termes concrets reste toutefois à déterminer.

Valérie Plante a tenté d’y apporter une réponse en évoquant le plan d’action sur l’itinérance. Elle estime que la vision d’une commissaire spécialisée aurait pu aider à mieux cadrer et définir la démarche d’intervention auprès des itinérants d’origine autochtone.

Cependant, Mme Plante a averti de ne pas réduire la question autochtone à Montréal à l’itinérance, faisant valoir que l’écrasante majorité des quelque 35 000 Autochtones qui habitent sur le territoire ont des emplois, étudient ou mènent d’autres activités en étant bien intégrés au reste de la population urbaine.

La réconciliation, dans ce contexte, prend une toute autre couleur, soit de célébrer la culture et de mettre en valeur l’expertise et l’apport des communautés autochtones à la ville de Montréal.

Le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a salué la nomination de la commissaire comme étant un «geste extrêmement important» de la part de la Ville.

Il a notamment rappelé qu’il existe un réseau d’environ 150 organisations autochtones à Montréal et a dit s’attendre à ce qu’elles soient mises à contribution pour l’élaboration de plans stratégiques à court, moyen et long terme notamment pour soutenir l’atteinte du plein emploi au sein de la communauté autochtone de Montréal.