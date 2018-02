La Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec de donner plus de libertés aux cyclistes dans le cadre de la refonte du Code de la sécurité routière.

L’administration de Valérie Plante veut notamment permettre aux cycliste d’utiliser les feux piétons pour traverser aux intersections et de tourner à droite aux feux rouges, comme cela se fait déjà à Paris et à Bruxelles.

Dans le cadre d’un mémoire déposé jeudi, elle propose également d’autoriser la circulation des cyclistes sur les trottoirs, sous certaines conditions.

L’arrêt Idaho devrait aussi être permis dans la métropole. La Ville souhaite ainsi offrir la possibilité aux cyclistes de ne pas s’arrêter obligatoirement devant les panneaux d’arrêt. Ceux-ci devraient néanmoins ralentir, avant de reprendre leur route.

«On ne va pas encourager les déplacements à vélo, le transport actif, si on dit à un cycliste qu’on le considère comme quelqu’un en auto. Ce n’est tellement pas le même véhicule.» – Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs

Ces mesures n’apparaissent pas, pour le moment, dans le projet de loi 165 présenté par Québec. L’administration de Valérie Plante espère néanmoins une «exception» pour Montréal, comme cela se fait notamment pour la circulation automobile. Contrairement au reste de la province, il n’est pas possible pour les automobilistes de tourner à droite devant un feu rouge sur l’île de Montréal.

Ces mesures, a assuré la Ville, devraient être comprises et acceptées par les automobilistes. «Ils sont capables de comprendre qu’il y a des privilèges qui sont accordés à des modes de transport qui ne sont pas l’auto», a indiqué Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs.

Comparer une auto et un vélo n’a pas de sens, a-t-elle ajouté, pour justifier cette position partagée également par Vélo Québec. «C’est tellement différent en termes de poids, de capacité de faire mal, d’angle mort, de vitesse, a repris l’élue du Plateau–Mont-Royal. Un vélo et une auto, ça ne peut pas être comparé. Ça ne peut pas être vu à égalité, c’est pas vrai.»

En mettant en place ce nouveau règlement, Montréal éviterait ainsi «des aberrations» et «un flou» pour les policiers qui «donnent des contraventions alors qu’il n’y a pas de comportements dangereux», a précisé Marianne Giguère, tout en évoquant «un changement de culture et de paradigme».

Encadrer les publicités

Dans son mémoire, la Ville de Montréal demande aussi au gouvernement provincial de réduire les distractions au vélo en encadrant l’affichage publicitaire dynamique.

«La réglementation n’a pas suivi l’évolution technologique, a expliqué l’élu Eric Alan Caldwell. Avec le nouveau type de publicités, les écrans, les vidéos, on pense qu’il devrait avoir un certain resserrement et un ajustement de la réglementation. Ces nouveaux modes de diffusion apporte une distraction.»

Par ailleurs, la métropole demande une fermeté pour la consommation de cannabis au volant. Bien qu’ouverte à la légalisation de la marijuana, la Ville réclame une tolérance zéro «d’ici à ce que des tests fiables pour la détection du cannabis soient homologués par Santé Canada», peut-on lire dans ce mémoire.

D’autres éléments sont également évoqués. Montréal veut notamment rendre obligatoire l’installation de protections latérales sur les véhicules lourdes et inclure l’emportiérage dans la définition d’un accident.