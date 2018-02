Alors qu’un jeune élu a exprimé lundi son malaise de parler en anglais, la mairesse de Montréal Valérie Plante l’a défendu et a demandé de cesser «les chicanes» entre francophones et anglophones.

«J’ai très hâte que dans cette salle, on arrête de toujours mettre les deux en opposition, a déclaré Mme Plante au cours de la séance du conseil municipal. On est une grande ville. Il y a une grande diversité culturelle et linguistique. Et ça, c’est une force.»

La mairesse répondait à une question de Marvin Rotrand, chef de Coalition Montréal et conseiller anglophone de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Ce dernier a évoqué, devant les autres élus, une conférence de presse annonçant l’arrivée d’Hadrien Parizeau, membre de l’opposition, au sein du comité exécutif de Mme Plante pour s’occuper des dossiers du sport, de la jeunesse et des loisirs.

Plus tôt dans la journée, le petit-fils de Jacques Parizeau, âgé de 27 ans, avait rechigné à répondre aux questions des médias anglophones, en évoquant du «stress», tout en précisant «maîtriser» la langue.

«Est-ce que vous parlez anglais ou est-ce que vous vous engagez à prendre des cours ?», lui a demandé M. Rotrand, en reprochant notamment à l’administration un manque de diversité au sein de son équipe. En novembre, quelques semaines après son élection, Mme Plante avait déjà subi les reproches de l’opposition, qui dénonçait le manque d’élus issus des minorités visibles et de la communauté anglophone.

Indiquant ne pas être «responsable» du résultat des dernières élections, la mairesse a pris la parole pour défendre M. Parizeau.

«Je trouve ça malheureux que vous souhaitiez faire un débat et une chicane anglophones [contre] francophones sur cette question, a-t-elle répliqué à M. Rotrand. S’il choisit de parler en français en premier, c’est très correct. Je vois beaucoup plus de choses qui nous unissent, plutôt que des choses qui nous divisent.»